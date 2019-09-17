Песков: следственные действия должны выполняться в соответствии с законом

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все следственные действия в России должны выполняться в соответствии с законом, если они нарушают закон, у граждан есть право их опротестовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все следственные действия должны выполняться в строгом соответствии с законом. Если эти действия идут в нарушении с законом, у граждан есть право по опротестованию этих действий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу ночных и ранних обысков.