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РИА Новости

Песков: следственные действия должны выполняться в соответствии с законом

12:30 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 27 февраля 2019
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Все следственные действия в России должны выполняться в соответствии с законом, если они нарушают закон, у граждан есть право их опротестовать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Все следственные действия должны выполняться в строгом соответствии с законом. Если эти действия идут в нарушении с законом, у граждан есть право по опротестованию этих действий", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о позиции Кремля по поводу ночных и ранних обысков.
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Дмитрий ПесковРоссияОбщество
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