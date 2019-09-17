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РИА Новости

Путин во вторник проведет встречу с Зюгановым

12:28 17.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с лидером КПРФ Г. Зюгановым
Президент РФ В. Путин провел встречу с лидером КПРФ Г. Зюгановым
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с председателем ЦК, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на вечер вторника у Путина запланирована обширная работа, внутренние встречи и совещания в Кремле. "Наряду с другими, сегодня у президента будет Зюганов. Президент продолжит общение с руководителями парламентских фракций. Вы знаете, это регулярное общение", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что президент уделяет большое внимание поддержанию диалога с российскими парламентариями.
Руководитель фракции партии Коммунистическая партия Российской Федерации Геннадий Зюганов
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КПРФГосдума РФГеннадий ЗюгановДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияПолитика
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