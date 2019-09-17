Путин во вторник проведет встречу с Зюгановым

По словам Пескова, на вечер вторника у Путина запланирована обширная работа, внутренние встречи и совещания в Кремле. "Наряду с другими, сегодня у президента будет Зюганов. Президент продолжит общение с руководителями парламентских фракций. Вы знаете, это регулярное общение", - сказал он журналистам.