Путин во вторник проведет встречу с Зюгановым

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин во вторник встретится с председателем ЦК, руководителем фракции КПРФ в Госдуме Геннадием Зюгановым, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на вечер вторника у Путина запланирована обширная работа, внутренние встречи и совещания в Кремле. "Наряду с другими, сегодня у президента будет Зюганов. Президент продолжит общение с руководителями парламентских фракций. Вы знаете, это регулярное общение", - сказал он журналистам.
Песков напомнил, что президент уделяет большое внимание поддержанию диалога с российскими парламентариями.