ДНР считает, что Киев вряд ли примет закон о статусе Донбасса до конца года

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу, глава МИД ДНР Наталья Никонорова заявила, что не питает иллюзий по поводу принятия Киевом до конца года закона об особом статусе для региона.

Закон об особом статусе Донбасса был принят Верховной радой Украины в 2014 году, но так и не введен в действие. Осенью 2018 года украинский парламент продлил его до конца 2019 года. Законопроект был обжалован в Конституционном суде Украины, но решение суд пока не принял. В документе говорится, что особый статус для региона вступит в силу после выполнения ряда условий, в частности вывода "незаконных формирований" с этих территорий.

"Каждый год украинский парламент формально продлевает действие только первой статьи (закона о статусе Донбасса, указывающей период его действия – ред.). Чтобы решить эти вопросы раз и навсегда, нужно внести в данный закон изменения в виде норм, которые будут соответствовать параметрам особого статуса, и придать особому статусу постоянный характер на основе формулы Штайнмайера", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.

Она отметила, что сначала этот механизм нужно согласовать с представителями республик. Полпред добавила, что не испытывает иллюзий, что "новая украинская власть сможет быстро согласовать формулу Штайнмайера и имплементировать ее в текст закона".

"Если все-таки вернуться к вопросу продления действия первой формальной статьи, считаю, что украинский парламент пойдет на это, поскольку в противном случае это будет означать прямое и грубое нарушение Минских соглашений", - отметила Никонорова, отвечая на вопрос о вероятности принятия Киевом до конца года закона об особом статусе Донбасса.