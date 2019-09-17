Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-17T11:45Z
https://ria.ru/20190917/1558763296.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155211/10/1552111026_0:183:1500:1027_1036x0_80_0_0_6b5c72d5596f86739163c0f5a4745072.jpg
РИА Новости
Чувашская республика

Два виртуальных концертных зала откроются в Чувашии в 2020 году

11:45 17.09.2019
5
© РИА Новости / Мария ВащукЧебоксары
Чебоксары
© РИА Новости / Мария Ващук
ЧЕБОКСАРЫ, 17 сен – РИА Новости. Два виртуальных концертных зала откроются в Чувашии в 2020 году на базе детских школ искусств в рамках реализации нацпроекта "Культура", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации главы республики.
По его словам, на приобретение оборудования для оснащения виртуальных концертных залов на базе Алатырской и Козловской детских школ искусств Чувашия получит два миллиона рублей из федерального бюджета.

"Создание виртуальных концертных залов позволит жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов во всех регионах России в интернете как в режиме онлайн, так и в записи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что две школы искусств Чувашии вошли в число победителей конкурса министерства культуры РФ. Всего на участие в конкурсе были поданы 257 заявок из 68 регионов, субсидии из федбюджета получат 80 учреждений культуры в 80 городах из 44 регионов страны. До конца текущего года в рамках национального проекта "Культура" в России планируется открыть 80 виртуальных концертных залов. К 2024 году такими площадками будут располагать более 500 городов страны.
000000
Обсудить 0
Чувашская республикаЧувашия
Рекомендуем
Дом правительства Московской области
В Подмосковье увеличилось количество льготников по земельному налогу
РИА
Новости
Сбор урожая
Сельхозпредприятия Ленобласти перевыполнили план по сбору урожая
Открытие сквера в поселке Барсово
Крупнейший район Югры направил на благоустройство 115 миллионов рублей
Губернатор Тамбовской области Александр Никитин
Тамбовский губернатор поздравил с избранием нового главу областного центра
Лента
новостей
Город Елец
Еще 15 детских площадок благоустроили в Ельце по региональной программе
Кружева
В Вологодской области будут отмечать День кружева
Дымовая сигнализация в комнате
Порядка 2,2 тысячи нарушений выявила ГЖИ Подмосковья за прошедшую неделю
Прохожие на одной из улиц в Москве
Госдума приняла в первом чтении проект о едином ресурсе данных россиян
Города России. Хабаровск
"Хабаровская генерация" завершила ремонт энергоблоков в регионе
Губернатор Омской области Александр Бурков
Омский губернатор: отбирать объекты благоустройства на селе должны жители
Вырубка леса
Власти Ленобласти наращивают оборот продукции ЛПК
Девушка использует VR очки на стенде МИА Россия сегодня на Russian Tech Week - 2019 в технопарке Сколково
На казанском саммите по интернету представят VR-проекты РИА Новости
Девушка в Сочи
Даже море не нужно: как иностранцы отдыхают в Сочи
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26Пересмотр итогов Второй мировой войны недопустим, заявил Путин
15:26Путин отметил вклад фонда "Керен ха-Йесод" в сотрудничество с Израилем
15:26Российские военные пострадали при задержании браконьеров в Японском море
15:25Путин отметил вклад еврейских организаций в защиту военной истории
15:25ВМС США подтвердили подлинность видео неопознанных объектов в небе
15:24Территориальная целостность Сирии будет восстанавливаться, считает эксперт
15:24"Роснефть" в Индии обсудила поставки нефти после атак на саудовские НПЗ
15:23Путин заявил, что в России считают Израиль русскоязычным государством
15:21Путин призвал передавать правду о Холокосте следующим поколениям
15:19Путин призвал укреплять торгово-экономические связи с Израилем
15:18Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма
15:18Путин в среду проведет заседание набсовета АСИ
15:17Депутаты Мосгордумы седьмого созыва вступили в должность
15:16В Сети отреагировали на "шоколадную ванну" ульяновской чиновницы
15:16На Украине осквернили мемориал жертвам Холокоста
15:14В Курчатовском институте рассказали о связи атомной бомбы и смартфонов
15:13Путин пригласил руководство Израиля на Парад Победы в 2020 году
15:12Россия и Доминиканская Республика намерены сотрудничать по мирному атому
15:11Эр-Рияд заявил, что справится с последствиями атаки на нефтяные объекты
15:11Газопровод "Северный поток — 2" построили на на 81%
Лента новостейМолния