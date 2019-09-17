Два виртуальных концертных зала откроются в Чувашии в 2020 году

По его словам, на приобретение оборудования для оснащения виртуальных концертных залов на базе Алатырской и Козловской детских школ искусств Чувашия получит два миллиона рублей из федерального бюджета.

"Создание виртуальных концертных залов позволит жителям малых городов смотреть концерты в исполнении известных российских коллективов и солистов во всех регионах России в интернете как в режиме онлайн, так и в записи", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что две школы искусств Чувашии вошли в число победителей конкурса министерства культуры РФ. Всего на участие в конкурсе были поданы 257 заявок из 68 регионов, субсидии из федбюджета получат 80 учреждений культуры в 80 городах из 44 регионов страны. До конца текущего года в рамках национального проекта "Культура" в России планируется открыть 80 виртуальных концертных залов. К 2024 году такими площадками будут располагать более 500 городов страны.