Площадь пожара на складе в Красноярске возросла до 500 "квадратов"

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото

Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара

МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Площадь пожара на складе с пиломатериалами в Красноярске увеличилась до 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее краевое управление МЧС сообщало о пожаре в ангаре на 400 "квадратах".

"На улице Северная шоссе происходит загорание склада с пиломатериалами на площади 500 квадратных метров", - сказал представитель МЧС РФ.

По его словам, информация о пострадавших не поступала. Борьбу с огнем ведут 21 человек и семь единиц техники.