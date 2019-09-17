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РИА Новости

Площадь пожара на складе в Красноярске возросла до 500 "квадратов"

10:44 17.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
МОСКВА/КРАСНОЯРСК, 17 сен - РИА Новости. Площадь пожара на складе с пиломатериалами в Красноярске увеличилась до 500 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее краевое управление МЧС сообщало о пожаре в ангаре на 400 "квадратах".
"На улице Северная шоссе происходит загорание склада с пиломатериалами на площади 500 квадратных метров", - сказал представитель МЧС РФ.
По его словам, информация о пострадавших не поступала. Борьбу с огнем ведут 21 человек и семь единиц техники.
"Угроза распространения (огня - ред.) снята", - добавил представитель краевого управления МЧС.
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ
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