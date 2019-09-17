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РИА Новости

Обвиняемый в убийстве школьницы в Чите предстанет перед судом

10:05 17.09.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Правоохранители в Забайкальском крае завершили расследование дела против Алексея Фирулева, обвиняемого в изнасиловании и убийстве 12-летней школьницы в Чите, сообщается на сайте СК РФ.
Ребенок пропал 19 октября 2018 года в Чите по дороге в школу. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего". В ночь на 23 октября был задержан подозреваемый. Сотрудники полиции нашли тело ребенка на автостоянке, где он работал. Мужчине было предъявлено обвинение в убийстве. По данным СК, обвиняемый ранее четыре привлекался к уголовной ответственности.
"Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в суд", - говорится в сообщении.
Уточняется, что обвиняемый заключен под стражу. Свою вину он не признал.
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