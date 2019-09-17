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РИА Новости

Силовики разместили артиллерию в населенных пунктах, заявили в ДНР

10:04 17.09.2019
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© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики разместили танки и артиллерию вблизи жилых домов в подконтрольных Киеву населенных пунктах в Донбассе, заявили во вторник журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
С 21 июля в Донбассе действует бессрочное перемирие. Впервые за время конфликта оно включает в себя дополнительные меры его обеспечения. Среди них запрет на ведение любого вида огня, а также размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и вблизи них.
"Нашей разведкой отмечается военная техника и вооружение вооруженных формирований Украины, размещенные вблизи жилых домов и на территории муниципальных объектов: в Новоеленовке – четыре танка и два БТР, в населенном пункте Херсонес - четыре 152-миллиметровые буксируемые гаубицы "Гиацинт-Б", в Двуречье – четыре 152-миллиметровые самоходные гаубицы "Акация" и девять гаубиц Д-20", - сказал представитель Народной милиции ДНР.
По его словам, в районе участка разведения сил вблизи Петровского украинские силовики установили десять противотанковых мин.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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