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РИА Новости

Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:44 17.09.2019 (обновлено: 15:31 17.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Разрушенный дом в результате обстрела украинскими силовиками. Архивное фото
ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В понедельник в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков.
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"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, танка, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
"Общее количество примененных вооруженными формированиями Украины боеприпасов – 81 единица", - добавил представитель ведомства.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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