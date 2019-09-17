Силовики 20 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 17 сен - РИА Новости. Украинские силовики 20 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, заявили во вторник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В понедельник в ДНР сообщили о 12 нарушениях со стороны украинских силовиков.

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 20 раз", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

По его словам, украинские силовики вели огонь по территории республики из минометов, танка, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.