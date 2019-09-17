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РИА Новости

Московский суд вынес приговор участникам группы, вымогавшим ценные бумаги

09:39 17.09.2019 (обновлено: 13:38 17.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий Коробейников / Перейти в фотобанкСтатуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
© РИА Новости / Дмитрий Коробейников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Вынесен приговор участникам организованной группы, вымогавшей ценные бумаги стоимостью более 200 миллионов рублей, они получили от семи лет лишения свободы, сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.
Злоумышленники под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100 тысяч 400 акций каждое общей стоимостью свыше 202 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемые похитили у одного из потерпевших денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы. Было возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство", у пенсионного фонда отозвана лицензия.
"На основании материалов уголовного дела о вымогательстве права собственности на имущество у акционеров одного из пенсионных фондов приговором суда признаны виновными девять граждан", - приводятся на сайте слова заместителя начальника УИиОС ГУ МВД России по Москве Екатерины Гузь.
Арнольд Шварценеггер на 70-м международном Каннском кинофестивале. 20 мая 2017
Вчера, 12:25РИА Новости
Московский суд отказался искать адрес Шварценеггера в Сан-Франциско
Уточняется, что Пресненский суд Москвы приговорил участников группы к лишению свободы на сроки от 7 до 9 лет 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
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