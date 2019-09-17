Московский суд вынес приговор участникам группы, вымогавшим ценные бумаги

Злоумышленники под угрозой насилия заставили двоих акционеров негосударственного пенсионного фонда подписать в пользу соучастников передаточные распоряжения на 100 тысяч 400 акций каждое общей стоимостью свыше 202 миллионов рублей. Кроме того, обвиняемые похитили у одного из потерпевших денежные средства в размере около полумиллиона рублей, а также выдвинули требование о передаче им впоследствии еще большей суммы. Было возбуждено уголовное дело по статье "вымогательство", у пенсионного фонда отозвана лицензия.