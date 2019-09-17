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РИА Новости
Омская область

Омская область договорилась о взаимовыгодном сотрудничестве с Маньчжурией

09:32 17.09.2019 (обновлено: 11:45 17.09.2019)
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© Фото : пресс-служба правительства Омской областиОмская область договорилась о взаимовыгодном сотрудничестве с Маньчжурией
Омская область договорилась о взаимовыгодном сотрудничестве с Маньчжурией
© Фото : пресс-служба правительства Омской области
ОМСК, 17 сен – РИА Новости. Делегация Омской области во время визита в Маньчжурию провела переговоры о сотрудничестве в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и по организации прямого авиасообщения, сообщает правительство российского региона.
Визит делегации Омской области был организован в рамках реализации нацпроекта по международной кооперации и экспорту и приурочен к проведению в Маньчжурии первого китайско-российско-монгольского молодежного предпринимательского форума. В состав омской делегации вошли представители учреждений образования и здравоохранения, регионального аэропорта, омских предприятий.
"Китай является стратегическим иностранным партнером Омской области, и дальнейшая активная работа по укреплению и расширению двусторонних связей остается нашим приоритетом", – заявила на общей встрече представителей делегаций России, Китая и Монголии замминистра регионального Минэкономики Елена Русинова.
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В ходе работы стороны предварительно договорились о взаимном обучении студентов и разработке программ лечения для китайских пациентов в омских клиниках. Планируется продолжить переговоры по организации прямого регулярного авиасообщения "Омск-Маньчжурия" с возможностью транзита до Пекина.
Так, в рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между Маньчжурским институтом, Университетом Внутренней Монголии и Омским государственным педагогическим университетом, которое предполагает взаимную академическую мобильность. Омский аэропорт и аэропорт Маньчжурии договорились о взаимных скидках на аэропортовое обслуживание и подготовке совместного коммерческого предложения для российских авиакомпаний. Крупнейшие туркомпании Маньчжурии планируют посетить Омскую область для переговоров с региональными турфирмами по организации взаимных туристических маршрутов.
По итогам 2018 года взаимный товарооборот Омской области с Китаем составил более 115 миллионов долларов. В Китай предприятия региона экспортируют продовольственные товары и сырье, продукцию химической промышленности. По итогам первого полугодия внешнеторговый оборот Омской области с Китаем увеличился более чем на 20 %. Омск и город Маньчжурия являются городами-побратимами. На территории Маньчжурии с 2017 года успешно работает Омский торговый дом, где представлена продукция порядка 30 омских товаропроизводителей.
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