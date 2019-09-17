Омская область договорилась о взаимовыгодном сотрудничестве с Маньчжурией

ОМСК, 17 сен – РИА Новости. Делегация Омской области во время визита в Маньчжурию провела переговоры о сотрудничестве в сферах образования, здравоохранения, сельского хозяйства и по организации прямого авиасообщения, сообщает правительство российского региона.

Визит делегации Омской области был организован в рамках реализации нацпроекта по международной кооперации и экспорту и приурочен к проведению в Маньчжурии первого китайско-российско-монгольского молодежного предпринимательского форума. В состав омской делегации вошли представители учреждений образования и здравоохранения, регионального аэропорта, омских предприятий.

"Китай является стратегическим иностранным партнером Омской области, и дальнейшая активная работа по укреплению и расширению двусторонних связей остается нашим приоритетом", – заявила на общей встрече представителей делегаций России, Китая и Монголии замминистра регионального Минэкономики Елена Русинова.

В ходе работы стороны предварительно договорились о взаимном обучении студентов и разработке программ лечения для китайских пациентов в омских клиниках. Планируется продолжить переговоры по организации прямого регулярного авиасообщения "Омск-Маньчжурия" с возможностью транзита до Пекина.

Так, в рамках визита подписано соглашение о сотрудничестве между Маньчжурским институтом, Университетом Внутренней Монголии и Омским государственным педагогическим университетом, которое предполагает взаимную академическую мобильность. Омский аэропорт и аэропорт Маньчжурии договорились о взаимных скидках на аэропортовое обслуживание и подготовке совместного коммерческого предложения для российских авиакомпаний. Крупнейшие туркомпании Маньчжурии планируют посетить Омскую область для переговоров с региональными турфирмами по организации взаимных туристических маршрутов.