В Винницкой области число отравившихся в школьной столовой выросло до 40

КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после употребления пищи в школьной столовой в Винницкой области выросло до 40, из них 35 детей, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.