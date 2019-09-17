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РИА Новости

В Винницкой области число отравившихся в школьной столовой выросло до 40

09:15 17.09.2019
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© РИА Новости / СтрингерАвтомобиль скорой помощи на Украине
Автомобиль скорой помощи на Украине
© РИА Новости / Стрингер
Автомобиль скорой помощи на Украине . Архивное фото
КИЕВ, 17 сен - РИА Новости. Число госпитализированных с отравлением после употребления пищи в школьной столовой в Винницкой области выросло до 40, из них 35 детей, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Ранее Госслужба по ЧС сообщила, что более 20 человек, которые питались в школьной столовой в Винницкой области, попали в больницу с отравлением.
"В течение 14-16 сентября в инфекционное отделение Казатинской центральной районной больницы с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" доставили 40 человек (из них 35 детей), принимавших пищу в школьной столовой в СОШ № 2 города Казатин", - говорится в сообщении.
Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий.
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