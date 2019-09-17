В Волгограде ликвидировали открытое горение сухой травы

ВОЛГОГРАД, 17 сен - РИА Новости. Открытое горение сухой травы на нескольких десятках гектарах в Волгограде ликвидировано, пожарные продолжают проливать местность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что в поселке Ангарский в Волгограде днем в понедельник загорелась сухая трава, площадь пожара составила, по данным ГУ МЧС, несколько гектаров, угрозы жилью нет.
Как сообщили РИА Новости в ведомстве, пожар удалось локализовать вечером в понедельник.
"Открытого горения нет. Проводится окарауливание и проливка тлеющих очагов, площадь которых составляет несколько десятков гектаров, примерно 30-40", - сказали в ГУ МЧС.