В Волгограде ликвидировали открытое горение сухой травы

ВОЛГОГРАД, 17 сен - РИА Новости. Открытое горение сухой травы на нескольких десятках гектарах в Волгограде ликвидировано, пожарные продолжают проливать местность, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Волгоградской области.

Ранее сообщалось, что в поселке Ангарский в Волгограде днем в понедельник загорелась сухая трава, площадь пожара составила, по данным ГУ МЧС, несколько гектаров, угрозы жилью нет.

Как сообщили РИА Новости в ведомстве, пожар удалось локализовать вечером в понедельник.