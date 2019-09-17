В США задержали подозреваемого в серийных убийствах благодаря анализу ДНК

МОСКВА, 17 сен - РИА Новости. Полиция в американском штате Флорида задержала предположительного серийного убийцу, определив связь между жертвами и ДНК на его сигарете, сообщает издание New York Post.
Предполагается, что 37-летний Роберт Хейс убил по меньшей мере четверых женщин во Флориде с 2005 года.
Florida 'serial killer' arrested after DNA links him to 4 murders https://t.co/B3HwiD4DWm pic.twitter.com/XBDCdmwOvS— New York Post (@nypost) 17 сентября 2019 г.
"Мы считаем, мы взяли серийного убийцу на улице", - заявил капитан офиса шерифа города Палм-Бич Майкл Уоллис.
Пока Хейса обвиняют в том, что он задушил проститутку Рейчал Бэй в 2016 году. Ее нашли на обочине дороги, убийца забрал ее зубы и челюсть.
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После баллистической экспертизы и анализа ДНК-улик следователи предположили, что Хейс застрелил еще троих женщин в городе Дейтона-Бич, когда учился в колледже. Все три жертвы были найдены обнаженными, лежащими лицом вниз.
"Если бы мы не посадили этого человека за решетку, он бы сделал это снова, и у нас была бы еще одна жертва", - сказал шериф Палм-Бич Рик Бредшоу.
Хейс закончил колледж по специальности уголовное право. Его поймали, когда следователи получили профиль ДНК, извлеченный из последней жертвы. Этот профиль был связан с первыми тремя убийствами, а также с самим Хейсом в полицейской базе. После этого власти установили за ним слежку и подобрали окурок, который он оставил перед тем, как сесть на автобус. До задержания в воскресенье он жил с женщиной и маленьким ребенком в городе Уэст-Палм-Бич.