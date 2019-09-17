В США задержали подозреваемого в серийных убийствах благодаря анализу ДНК

Пока Хейса обвиняют в том, что он задушил проститутку Рейчал Бэй в 2016 году. Ее нашли на обочине дороги, убийца забрал ее зубы и челюсть.

После баллистической экспертизы и анализа ДНК-улик следователи предположили, что Хейс застрелил еще троих женщин в городе Дейтона-Бич, когда учился в колледже. Все три жертвы были найдены обнаженными, лежащими лицом вниз.

"Если бы мы не посадили этого человека за решетку, он бы сделал это снова, и у нас была бы еще одна жертва", - сказал шериф Палм-Бич Рик Бредшоу.

Хейс закончил колледж по специальности уголовное право. Его поймали, когда следователи получили профиль ДНК, извлеченный из последней жертвы. Этот профиль был связан с первыми тремя убийствами, а также с самим Хейсом в полицейской базе. После этого власти установили за ним слежку и подобрали окурок, который он оставил перед тем, как сесть на автобус. До задержания в воскресенье он жил с женщиной и маленьким ребенком в городе Уэст-Палм-Бич.