Россия представит на РЭН видение дальнейшей работы по "Турецкому потоку"

"Будем обсуждать вопросы инфраструктуры газоснабжения, имею в виду наш крупный проект "Турецкий поток". Было бы любопытно представить там наше видение дальнейшей работы по этому направлению", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом с участием членов делегаций, сообщается на сайте Кремля.