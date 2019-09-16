Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-16T18:19Z
https://ria.ru/20190916/1558743206.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155199/06/1551990605_0:141:1350:900_1036x0_80_0_0_16ad8098abdb0c22e73c7bc59c199e3b.jpg
РИА Новости

Россия представит на РЭН видение дальнейшей работы по "Турецкому потоку"

18:19 16.09.2019
1352
© Фото : TurkStreamЗавершение морской укладки газопровода "Турецкий поток", 19 ноября 2018 года
Завершение морской укладки газопровода Турецкий поток, 19 ноября 2018 года
© Фото : TurkStream
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) представит свое видение дальнейшей работы по проекту "Турецкий поток", сообщил президент России Владимир Путин.
"Будем обсуждать вопросы инфраструктуры газоснабжения, имею в виду наш крупный проект "Турецкий поток". Было бы любопытно представить там наше видение дальнейшей работы по этому направлению", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом с участием членов делегаций, сообщается на сайте Кремля.
"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Проект предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Организаторами РЭН-2019 выступают Минэнерго России и правительство Москвы, оператор проведения - "Росконгресс".
Стенд компании Газпром
20 августа, 12:18РИА Новости
В Кишиневе рассказали о переговорах с "Газпромом" о "Турецком потоке"
2101011
Обсудить 0
Российская энергетическая неделяТурецкий потокМинистерство энергетики РФВладимир ПутинТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото
Россия и Белоруссия интегрируют экономические системы, пишут СМИ
РИА
Новости
Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин
В Пекине оценили заявление Лаврова о взаимоотношениях России и Китая
Штаб-квартира ОБСЕ
Украинская делегация попыталась в ОБСЕ лишить слова представителя Крыма
Председатель правительства РФ Дмитрий Мдведев и премьер Государственного совета КНР Ли Кэцян во время осмотра Павловского дворца
Медведев и премьер Госсовета Китая посетили музей-заповедник Павловск
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал ситуацию в Заевфратье "очень острой"
Президент РФ Владимир Путин
Путин отметил влияние ограничений на товарооборот между Россией и Турцией
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи
Путин призвал Эрдогана отреагировать на проект соглашения о нацвалютах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с президентом Ирана Хасаном Рухани в Анкаре
Россия и Иран договорились активизировать работу по соглашению о нацвалютах
Вид на курортный поселок Коктебель
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Газовое месторождение во Львовской области Украины
СМИ узнали о возможности поставок газа в Евросоюз без контракта с Украиной
Фестиваль китайской культуры в Москве
Фестиваль "Китай: великое наследие и новая эпоха" проходит на ВДНХ
Путин процитировал Коран и предложил Саудовской Аравии закупить С-400
Путин предложил Саудовской Аравии купить С-300 или С-400
Российский среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-300 совершает полет на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019
Самолет МС-21 успешно совершил первый международный перелет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:47Полиция в США задержала девушку, угрожавшую устроить стрельбу в школе
05:40Маск объяснил, что имел в виду, когда назвал британского дайвера педофилом
05:25В Южной Корее обнаружены первые случаи заражения африканской чумой свиней
05:21Глава МИД Украины заявил о "формуле Зеленского" по войне в Донбассе
05:03В Сирии военные обнаружили в пещере близ Хан-Шейхуна крупную базу боевиков
04:19Военные ВВО завершили работы в Комсомольске-на-Амуре, где спадает паводок
04:11Мать покойного актера Числова заявила, что ее выгнали из дома
03:59На учениях в Приморье "врага" обстреляют из "Тюльпанов" и "Гиацинтов"
03:35Электромобили могут получить право ездить по выделенной полосе с 2020 года
03:33Росатом хочет создать новый медицинский лазер для дробления камней в почках
03:31Saxo Bank назвал предвестников нового глобального кризиса
03:28Прокатчик в КНР отметил уникальность и очарование российского кино
03:24Депутат Госдумы предлагает признать рэп-баттл видом спорта
03:20Скабеева пошутила над "обрядом изгнания бесов" из Жириновского
03:19В КНДР может обитать группа из 20 амурских тигров, считает эксперт
03:14Члены еврейского фонда отметили очень низкий уровень антисемитизма в России
03:06Стала известна дата первого запуска британских спутников OneWeb с Байконура
03:03Исследование показало, сколько россиян выезжают на выделенную полосу
02:16Пушков раскритиковал Зеленского за заявление о "войсках в Донбассе"
02:09Во Владивостоке наградили инспекторов ДПС, которые помогли спасти младенца
Лента новостейМолния