Россия представит на РЭН видение дальнейшей работы по "Турецкому потоку"

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. РФ на международном форуме "Российская энергетическая неделя" (РЭН) представит свое видение дальнейшей работы по проекту "Турецкий поток", сообщил президент России Владимир Путин.
"Будем обсуждать вопросы инфраструктуры газоснабжения, имею в виду наш крупный проект "Турецкий поток". Было бы любопытно представить там наше видение дальнейшей работы по этому направлению", - сказал Путин в ходе переговоров с президентом Турции Тайипом Эрдоганом с участием членов делегаций, сообщается на сайте Кремля.
"Турецкий поток" - проект экспортного газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Проект предполагает строительство газопровода, состоящего из двух ниток мощностью по 15,75 миллиарда кубометров каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы.
Форум "Российская энергетическая неделя" пройдет в Москве со 2 по 5 октября. Организаторами РЭН-2019 выступают Минэнерго России и правительство Москвы, оператор проведения - "Росконгресс".