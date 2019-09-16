В Туле дан старт отсчету времени до 500-летия кремля

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. В Туле произведен символический запуск электронных часов, которые начали обратный отсчет времени, оставшегося до дня празднования 500-летия Тульского кремля и Большой засечной черты.
В торжественной церемонии, состоявшейся в рамках празднования Дня Тульской области, приняли участие депутат Государственной Думы Наталия Пилюс и министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина, сообщили в пресс-службе музея "Тульский кремль".
Также праздничные мероприятия посетил глава региона Алексей Дюмин – он проинспектировал ход археологических раскопок на Соборной площади.
Кроме того, в городе прошла ярмарка "Тула – мастерская России", на которой все желающие могли приобрести изделия местных мастеров. В атриуме музейно-выставочного комплекса состоялось шоу "Кремлевский рояль" с участием артистов Тульской областной филармонии.