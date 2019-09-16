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РИА Новости

Прокурор Лесосибирска погиб при пожаре в Красноярске, сообщает источник

07:05 16.09.2019 (обновлено: 11:44 16.09.2019)
64284
© Фото : страница ГСУ СК России по Красноярскому краю во ВКонтактеСгоревшая квартира в доме на улице Гусарова в Красноярске
Сгоревшая квартира в доме на улице Гусарова в Красноярске
© Фото : страница ГСУ СК России по Красноярскому краю во ВКонтакте
КРАСНОЯРСК, 16 сен — РИА Новости. Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов со своей семьей и семьей своей сестры погибли при пожаре в Красноярске, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
В краевой прокуратуре, прокуратуре города и региональном главке СК пока не подтвердили эту информацию.
© Фото : сайт Прокуратуры Красноярского краяПрокурор Лесосибирска Василий Федорцов
Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов
© Фото : сайт Прокуратуры Красноярского края
Прокурор Лесосибирска Василий Федорцов
В ночь на понедельник в пятиэтажке на улице Гусарова вспыхнул пожар. Погибли восемь человек, в том числе четверо детей. Основная версия причины пожара — короткое замыкание в старой электропроводке. Кроме того, рассматривается версия неосторожного обращения с огнем.
Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".
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Следственный комитет РФЛесосибирскРоссияКрасноярскПроисшествия
Популярные комментарии
Прокурор? В хрущёвке? Уважаю. И сочувствую родственникам. Наверное достойный человек был. Возможно потому и сожгли.На пожар от несчастного случая, где погибли только прокурор с семьёй и роднёй, мало смахивает.
16 сентября, 09:01
Akkypamucm
9200605
прокурор жил в хрущёвке? Если это так, то он был настоявшим прокурором. Уважаю и мои соболезнование родним.
16 сентября, 09:11
ИИИван Иванов
6400604
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