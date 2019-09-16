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РИА Новости
Единый день голосования

Инаугурация избранного губернатора Забайкалья Осипова пройдет в четверг

05:27 16.09.2019
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© РИА Новости / Илья ПиталевГубернатор Забайкальского края Александр Осипов
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
© РИА Новости / Илья Питалев
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов
ЧИТА, 16 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Забайкальского края Александр Осипов вступит в должность в четверг, сообщила пресс-служба губернатора.
"Девятнадцатого сентября состоится церемония инаугурации в должность избранного губернатора Забайкальского края Александра Осипова. При вступлении в должность губернатор края приносит присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации, Уставу Забайкальского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что церемония инаугурации состоится в Доме офицеров.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов победил на выборах главы региона с 89,61% голосов избирателей.
. Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкальского края Александр Осипов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 29 августа 2019
9 сентября, 07:58Единый день голосования
Биография Александра Осипова
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Единый день голосованияАлександр ОсиповЗабайкальский крайРоссияПолитика
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