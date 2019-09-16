Инаугурация избранного губернатора Забайкалья Осипова пройдет в четверг

ЧИТА, 16 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Забайкальского края Александр Осипов вступит в должность в четверг, сообщила пресс-служба губернатора.

"Девятнадцатого сентября состоится церемония инаугурации в должность избранного губернатора Забайкальского края Александра Осипова. При вступлении в должность губернатор края приносит присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации, Уставу Забайкальского края", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что церемония инаугурации состоится в Доме офицеров.