Инаугурация избранного губернатора Забайкалья Осипова пройдет в четверг

ЧИТА, 16 сен – РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Забайкальского края Александр Осипов вступит в должность в четверг, сообщила пресс-служба губернатора.
"Девятнадцатого сентября состоится церемония инаугурации в должность избранного губернатора Забайкальского края Александра Осипова. При вступлении в должность губернатор края приносит присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации, Уставу Забайкальского края", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что церемония инаугурации состоится в Доме офицеров.
Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов победил на выборах главы региона с 89,61% голосов избирателей.
9 сентября, 07:58Единый день голосованияБиография Александра Осипова