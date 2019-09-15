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РИА Новости
Культура

Юношеский оркестр под управлением Башмета выступит в "Архангельском"

15:08 15.09.2019
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЮрий Башмет
Юрий Башмет
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Юрий Башмет. Архивное фото
МОСКВА, 15 сен - РИА Новости. Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением Юрия Башмета даст концерт в музее-усадьбе "Архангельское", сообщается на сайте министерства культуры РФ.
Всероссийский юношеский симфонический оркестр - проект, задуманный и созданный в 2012 году народным артистом СССР Юрием Башметом по результатам конкурса исполнителей классической музыки, который помог выявить музыкально одаренных детей на территории всей России.
"Пятнадцатого сентября в 21.00 камерный ансамбль "Солистов Москвы" под управлением художественного руководителя и дирижёра Юрия Башмета даст концерт под открытым небом на территории Государственного музея-усадьбы "Архангельское", - говорится в сообщении.
Уточняется, что концерт будет посвящен столетию усадьбы. Для гостей праздника прозвучат произведения Петра Чайковского, Дмитрия Шостаковича, Эдварда Грига, Мориса Равеля, Николо Паганини и Моцарта. Подчеркивается, что Башмет по случаю юбилея музея-усадьбы "нашел время в своем плотном гастрольном графике".
Пятого сентября у оркестра началось концертное турне по городам России, которое завершится большим гала-концертом в московском зале "Зарядье" 16 сентября.
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КультураЮрий БашметМосква
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