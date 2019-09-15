Для обследования повреждений дома в Красноярске направили комплекс "Стрела"

КРАСНОЯРСК, 15 сен - РИА Новости. Спасатели направили комплекс "Стрела" для обследования повреждений дома в Красноярске, где произошел хлопок, сообщает управление МЧС по Красноярскому краю.
Ранее сообщалось, что в негазифицированном десятиэтажном доме на улице Аральская в Красноярске произошел хлопок, рядом с местом происшествия ощущается запах бензина. Точные причины хлопка выясняются. Эвакуировано 37 человек, в том числе трое детей.
"На место направили диагностический комплекс "Стрела" для обследования повреждений дома", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что произошла деформация стены между мусоропроводом и лестничной площадкой. Есть небольшие повреждения в одном из подъездов – вылетели стекла, частично пострадали стекла балконов.
К месту происшествия направлен автобус для размещения эвакуированных. Эвакуация продолжается из соседних подъездов. На фотографиях, распространенных МЧС, видно, что люди стоят на улице во дворе, место происшествия оцеплено. Машины пострадали незначительно.