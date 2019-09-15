Силовики три раза с начала суток нарушили перемирие, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе.

Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР

"С начала текущих суток враг три раза открывал огонь по населённым пунктам нашей республики, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра по району Доломитного (поселок на окраине подконтрольной ДНР Горловки – Прим. ред.), а также применив крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие по районам населенных пунктов Спартак и Новоласпа", - сказал представитель Народной милиции.