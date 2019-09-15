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РИА Новости

Силовики три раза с начала суток нарушили перемирие, заявили в ДНР

09:53 15.09.2019
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкОполченец ДНР
Ополченец ДНР
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Ополченец ДНР. Архивное фото
ДОНЕЦК, 15 сен - РИА Новости. Украинские силовики три раза нарушили режим прекращения огня в Донбассе с начала суток, заявили в воскресенье журналистам в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ДНР заявили, что за минувшие сутки украинские силовики 17 раз нарушили перемирие в Донбассе.
Военнослужащий Народной милиции ЛНР
08:06РИА Новости
Силовики один раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ЛНР
"С начала текущих суток враг три раза открывал огонь по населённым пунктам нашей республики, выпустив 15 мин калибром 82 миллиметра по району Доломитного (поселок на окраине подконтрольной ДНР Горловки – Прим. ред.), а также применив крупнокалиберные пулемёты и стрелковое оружие по районам населенных пунктов Спартак и Новоласпа", - сказал представитель Народной милиции.
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