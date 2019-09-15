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РИА Новости

Политическая система Израиля находится на грани коллапса, считают эксперты

09:50 15.09.2019 (обновлено: 10:24 15.09.2019)
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© AP Photo / Sebastian ScheinerМинистры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
Министры и парламентарии Израиля перед голосованием в Кнессете. 29 мая 2019
© AP Photo / Sebastian Scheiner
ТЕЛЬ-АВИВ, 15 сен - РИА Новости. Ситуация, когда впервые в истории Израиля выборы в Кнессет в апреле 2019 года не привели к созданию коалиции и формированию нового правительства, может повториться, считают эксперты.
Начальник отдела научных исследований в институте Александра Масса, историк и политолог Михаил Штереншис говорит о смерти политической системы Израиля в том виде, который ей придали отцы-основатели государства 70 лет назад.
"Да, это системный сбой. Это сбой системы выборов и формирования правительства, которую создал Давид Бен-Гурион в 1948 году… Система Бен-Гуриона перестала работать, и можно только удивляться, почему ее окончательная смерть наступила в апреле 2019, а не раньше", - говорит историк.

Патовая ситуация

Последние опросы, проведенные накануне голосования, которое состоится уже в ближайший вторник, 17 сентября, показали, что разрыв между главными претендентами на победу – правящей партией "Ликуд" и блоком "Кахоль-Лаван" – минимален, и ни одна из политических сил в случае своей победы не в состоянии сформировать коалицию большинства.
Так, по проведенному 12 сентября по заказу телеканала Кнессета опросу института Panels politics, партия премьера Биньямина Нетаньяху может сформировать коалицию из 60 депутатов право-религиозного лагеря, в то время как возглавить правительство и сформировать кабинет может лишь лидер, контролирующий как минимум 61 мандат в 120-местном Кнессете. Опрос проводился в четверг, участие приняли 539 респондентов старше 18 лет, погрешность не превышает 4,4%.
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Опрос института Kantar по заказу телеканала Кан 11 показал, что блок правых и религиозных партий набирает сегодня 59 мандатов, их противники из блока "Кахоль-Лаван" в лучшем случае смогут сформировать коалицию из 54 депутатов.
Подобная патовая ситуация в апреле весной этого года заставила Нетаньяху, по мнению политического обозревателя газеты "Маарив" Анны Райва, впервые в истории пойти на новые выборы: "Нетаньяху так не хотел проиграть, что, как только он понял, что у него нет коалиции, он сделал все, чтобы сформировать большинство для роспуска Кнессета".
Анна Райва считает, что повторение апрельской ситуации сильно ударит по экономике и политической системе Израиля: "Этого никто не хочет, этого не выдержит политическая система и бюджет, в котором огромный дефицит. Выборы означают абсолютную остановку деятельности исполнительной ветви власти, которая работает во временном переходном режиме. В замороженном состоянии находятся бюджеты министерств. Это стагнация, которая охватывает страну на несколько месяцев".
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Обломки наследия Бен-Гуриона

Автор книг по современной политической истории Израиля Штереншис рассказывает, что политические институты Израиля эффективно работали около трех десятилетий, пока партия-победитель традиционно набирала весомое большинство (более 40 мандатов), обгоняя ближайших конкурентов в полтора-два раза. Это позволяло формировать компактное устойчивое правительство, где 7-9 портфелей получали представители победившей партии, а 5-6 доставались коалиционным партнерам.
В 1981 году наступил первый кризис. Партия "Ликуд" набрала 48 мандатов, а их противники из левого блока - 47. Коалицию в таких условиях было создать гораздо сложнее, а коалиционные партнеры из прошедших электоральный барьер небольших партий стали требовать больше.
С 1996 года, который историк считает датой второго политического кризиса Израиля, впервые за всю историю израильских выборов победитель получал менее 40 мандатов.
"После первого и в особенности после второго кризиса системы Бен-Гуриона в качестве костылей стали использоваться увеличение числа министерских портфелей. В 1986 году было уже 20 министров и 7 министров без портфеля – 27 министров плюс премьер! После выборов 2001 года в правительстве уже было 23 министра и 8 министров без портфеля – 31 министр плюс премьер! Но это была лишь временно удачная мера, так как началась критика раздутости бюрократического аппарата", - говорит Штереншис.
Но весной этого года даже обещанная щедрая раздача министерских портфелей и расширение кабинета министров не позволили Нетаньяху сформировать устойчивую коалицию.

Битва за большинство

По мнению социолога и политолога Зеева Ханина, на этот раз усилия Нетаньяху могут и привести к созданию право-религиозного правительства большинства, но оно не будет устойчивым. Ученый считает, что такая коалиция проработает не более полутора-двух лет, однако не считает происходящее глобальным сбоем политической системы.
"Мы не имеем дело с системным сбоем, мы имеем дело с некоторой внутренней коррекций. Просто система корректирует себя изнутри", - сказал он.
В сентябре не имеющий очевидного электорального преимущества Нетаньяху в случае своей победы должен будет бороться за каждый дополнительный мандат в коалиции. В ход могут быть пущены неконвенциональные политические средства, говорит обозреватель "Маарив" Анна Райва.
"Тогда Нетаньяху будет предпринимать все усилия, и уже делаются такие попытки, чтобы расколоть "Кахоль-Лаван" и предложить Бени Ганцу или пост министра обороны или даже ротацию (на должности премьера)… И есть еще один вариант, который пытался провести Нетаньяху, но не смог. Попытаться отколоть отдельных людей от "НДИ", от "Кахоль-Лаван", - считает журналист.
Единственным вариантом устойчивого коалиционного большинства, при котором правительство смогло бы проработать полный отпущенный ему законом срок, Ханин считает объединение двух основных лидеров избирательной гонки в рамках правительства национального единства.
"Я не говорю, что этот вариант наиболее вероятен. Но он наиболее устойчивый. И он будет иметь шанс просуществовать все четыре года. То, что мы называемой широкой коалицией от левого центра до правого центра без ультрарелигиозных и арабских партий, и, возможно, без "Мерец" (левая светская партия), - она была бы устойчивая и просуществовала полный срок", - резюмирует Ханин.
Однако сегодня ни лидер "Ликуда" Нетаньяху, ни сопредседатели блока "Кахоль-Лаван" даже не рассматривают возможности объединения в рамках одного кабинета министров. И любые попытки сформировать устойчивую коалицию политтехнологическими средствами историк Штереншис считает заранее обреченными на неудачу.
"Вероятнее всего, получится протянуть клиническую смерть системы еще года два, не более. Дальше возможны два варианта: или вдруг появится некая новая сильная политическая сила, или все же за эти два года придет понимание, что время пришло для полной переделки всей системы голосования и формирования правительства в Израиле вместо поиска новых костылей или попыток надеть новые одежды на старый скелет", - предрекает Штереншис.
В этой ситуации, когда победителю все сложнее сформировать сколько-нибудь жизнеспособную коалицию и когда ради этой коалиции приходится раздавать ключевые министерские портфели даже лидерам небольших партий, выборы, намеченные на 17 сентября, станут последней проверкой на прочность для начавшей сбоить израильской политической системы в том виде, в котором она просуществовала 70 лет.
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Кнессет ИзраиляБиньямин НетаньяхуИзраильВ мире
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