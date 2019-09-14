Бирюков: парад московской городской техники становится доброй традицией

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Парад городской техники начался в Москве на Садовом кольце, это мероприятие становится доброй традицией, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Сегодня проводится парад московской городской техники... Это уже складывается добрая традиция. Первый парад городской техники численностью 600 с лишним единиц техники прошел три года назад. И тот парад очень понравился москвичам. По просьбам москвичей было принято решение провести парад и в этом году",- сказал Бирюков.

Он напомнил, что парад 2016 года вошёл в книгу рекордов России и Европы.

"На сей раз техники будет гораздо больше - около 700 единиц, примерно на 40 единиц больше, чем в предыдущий парад", - сказал Бирюков.

Он отметил, что на сегодняшний день в столице работает более 46 тысяч единиц различной городской техники.

"Одной коммунальной техники более 27 тысяч единиц", - отметил Бирюков.