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РИА Новости

Бирюков: парад московской городской техники становится доброй традицией

11:27 14.09.2019 (обновлено: 10:01 16.09.2019)
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы Петр Бирюков. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Парад городской техники начался в Москве на Садовом кольце, это мероприятие становится доброй традицией, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Сегодня проводится парад московской городской техники... Это уже складывается добрая традиция. Первый парад городской техники численностью 600 с лишним единиц техники прошел три года назад. И тот парад очень понравился москвичам. По просьбам москвичей было принято решение провести парад и в этом году",- сказал Бирюков.
Он напомнил, что парад 2016 года вошёл в книгу рекордов России и Европы.
"На сей раз техники будет гораздо больше - около 700 единиц, примерно на 40 единиц больше, чем в предыдущий парад", - сказал Бирюков.
Он отметил, что на сегодняшний день в столице работает более 46 тысяч единиц различной городской техники.
"Одной коммунальной техники более 27 тысяч единиц", - отметил Бирюков.
Он также пригласил москвичей на выставку техники, которая два дня будет проходить на проспекте Академика Сахарова. На ней будет выставлена техника служб городского хозяйства, медицинская техника, общественно-городского транспорта и других подразделений.
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Петр БирюковМоскваОбщество
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