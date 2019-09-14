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РИА Новости

Киев намерен работать над "промышленным безвизом" с ЕС

12:53 14.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКиев
Киев
© РИА Новости / Стрингер
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Киев. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Киев планирует работать над "промышленным безвизом" с Европейским союзом, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в субботу во время ежегодного форума YES в Киеве.
С июня 2017 года украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.
Тимофей Милованов
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"Одно из самых важных направлений, над которым мы будем сейчас работать, – это промышленный безвиз, по сути, это решение вопросов стандартизации, для того чтобы наш бизнес мог более эффективно торговать с Евросоюзом", - сказал Милованов.
Он также отметил, что надеется, что объемы торговли с ЕС будут расти, и добавил, что Киеву важно выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.
Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.
Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли (ЗСТ). В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля.
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