Киев намерен работать над "промышленным безвизом" с ЕС

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Киев планирует работать над "промышленным безвизом" с Европейским союзом, заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов в субботу во время ежегодного форума YES в Киеве.

С июня 2017 года украинские граждане с биометрическими паспортами могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.

"Одно из самых важных направлений, над которым мы будем сейчас работать, – это промышленный безвиз, по сути, это решение вопросов стандартизации, для того чтобы наш бизнес мог более эффективно торговать с Евросоюзом", - сказал Милованов.

Он также отметил, что надеется, что объемы торговли с ЕС будут расти, и добавил, что Киеву важно выполнение соглашения об ассоциации с ЕС.

Парламент Украины в феврале принял изменения в конституцию, которыми закрепляется курс страны в ЕС и НАТО. При этом еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.