Зеленский анонсировал закон о статусе ветерана

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Верховную раду будет внесен законопроект о статусе ветерана, в котором будет определен механизм определения статуса участника боевых действий, сообщила в субботу пресс-служба американского посольства в Киеве.

Ранее в партии Зеленского призвали принять закон о ветеранах и создать агентство по льготам.

"Верю, что этот законопроект, который разрабатывало министерство ветеранов, скоро появится в парламенте. Важно, что в нем будет механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев", - заявил Зеленский в субботу на открытии национальных соревнований "Игры Непокоренных".

Президент также подчеркнул, что предоставит данному законопроекту статус неотложного.

Рада в феврале 2018 года обратилась к правительству с требованием создать министерство по делам ветеранов, которое будет заниматься социальной защитой бывших участников военной операции в Донбассе. В 2019 году министерство переименовано в министерство по вопросам ветеранов и "временно оккупированных территорий", которое возглавила Оксана Коляда.