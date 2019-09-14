Зеленский анонсировал закон о статусе ветерана

КИЕВ, 14 сен – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время в Верховную раду будет внесен законопроект о статусе ветерана, в котором будет определен механизм определения статуса участника боевых действий, сообщила в субботу пресс-служба американского посольства в Киеве.
Ранее в партии Зеленского призвали принять закон о ветеранах и создать агентство по льготам.
"Верю, что этот законопроект, который разрабатывало министерство ветеранов, скоро появится в парламенте. Важно, что в нем будет механизм определения статуса участника боевых действий и статуса добровольцев", - заявил Зеленский в субботу на открытии национальных соревнований "Игры Непокоренных".
Президент также подчеркнул, что предоставит данному законопроекту статус неотложного.
Рада в феврале 2018 года обратилась к правительству с требованием создать министерство по делам ветеранов, которое будет заниматься социальной защитой бывших участников военной операции в Донбассе. В 2019 году министерство переименовано в министерство по вопросам ветеранов и "временно оккупированных территорий", которое возглавила Оксана Коляда.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.