Премьер Украины рассчитывает быть во главе правительства пять лет

КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рассчитывает возглавлять правительство на протяжении ближайших пяти лет, уверен, что его команда сможет показать результат.

Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком.

"Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет и по результатам этих пяти лет сможет позволить себе, построив нормальные институции, воспитав порядочных и честных государственных служащих, уйти дальше реализовывать себя в других сферах", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.