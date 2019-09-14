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РИА Новости

Премьер Украины рассчитывает быть во главе правительства пять лет

10:54 14.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПремьер-министр Украины Алексей Гончарук
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© РИА Новости / Стрингер
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук. Архивное фото
КИЕВ, 14 сен - РИА Новости. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что рассчитывает возглавлять правительство на протяжении ближайших пяти лет, уверен, что его команда сможет показать результат.
Верховная рада Украины 29 августа утвердила новый состав кабмина, предложенный премьером Алексеем Гончаруком.
Алексей Гончарук
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"Я очень надеюсь, что наша команда проработает все пять лет и по результатам этих пяти лет сможет позволить себе, построив нормальные институции, воспитав порядочных и честных государственных служащих, уйти дальше реализовывать себя в других сферах", - сказал Гончарук на 16-й ежегодной встрече Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве.
Он также ушел от ответа на вопрос, видит ли он себя в будущем кандидатом на пост президента страны. "Еще год назад если б меня спросили, хочешь ли ты быть премьер-министром, я, скорее всего, сказал бы нет", - сказал Гончарук.
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