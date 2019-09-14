Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – 11, Идлиб – 13, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Хама – 10, Алеппо – два, Латакия – шесть", - говорится в сообщении.