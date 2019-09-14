Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 31, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – 11, Идлиб – 13, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Хама – 10, Алеппо – два, Латакия – шесть", - говорится в сообщении.
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Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.