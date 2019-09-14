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РИА Новости
Война в Сирии

Россия зафиксировала 34 нарушения перемирия в Сирии за сутки

10:39 14.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ГаврилкоВ сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
В сирийском Хан-Шейхуне начали восстанавливать инфраструктуру. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 34 случая нарушения режима прекращения огня, Турция - 31, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном в Facebook.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 34 факта открытия огня в провинциях: Алеппо – шесть, Латакия – 11, Идлиб – 13, Хама – четыре. Турецкой частью представительства зафиксировано 31 факт открытия огня в провинциях: Идлиб – 13, Хама – 10, Алеппо – два, Латакия – шесть", - говорится в сообщении.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности в Москве. 9 сентября 2019
13 сентября, 06:59Война в Сирии
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Добавляется, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев гуманитарных акций не проводил.
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