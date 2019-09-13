США раскритиковали решение суда в Гибралтаре отпустить иранский танкер

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США считают "дорогостоящей ошибкой" решение суда в британском Гибралтаре отпустить иранский танкер Adrian Darya (известен также как Grace 1).
"То, что Arian Darya дали возможность продолжить путь, - это была дорогостоящая ошибка", - заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
"Это позволило добавить 100 миллионов долларов (иранским) силам "Аль-Кудс" и "Хезболлах". Союзникам США не нужно было бы напоминать, что Ирану не надо доверять", - добавил Биллингсли.
Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что танкер, задержанный по подозрению в том, что он помогал доставлять иранскую нефть в Сирию, достиг берегов этой страны, о чем и предупреждали власти США.
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Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.
В Иране освобождение танкера назвали победой дипломатии и провалом политики Белого дома. Но через пару дней США выдали ордер на задержание танкера Grace 1. По данным минюста США, суд по округу Колумбия постановил, что нефтяной танкер, вся нефть на его борту и 995 тысяч долларов подлежат конфискации в связи с нарушением ряда американских законов. Гибралтар 18 августа отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.