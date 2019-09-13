США раскритиковали решение суда в Гибралтаре отпустить иранский танкер

ВАШИНГТОН, 13 сен - РИА Новости. США считают "дорогостоящей ошибкой" решение суда в британском Гибралтаре отпустить иранский танкер Adrian Darya (известен также как Grace 1).

"То, что Arian Darya дали возможность продолжить путь, - это была дорогостоящая ошибка", - заявил помощник министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма Маршалл Биллингсли, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

"Это позволило добавить 100 миллионов долларов (иранским) силам "Аль-Кудс" и "Хезболлах". Союзникам США не нужно было бы напоминать, что Ирану не надо доверять", - добавил Биллингсли.

Ранее официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявила, что танкер, задержанный по подозрению в том, что он помогал доставлять иранскую нефть в Сирию, достиг берегов этой страны, о чем и предупреждали власти США.

Власти британского Гибралтара 4 июля заподозрили иранский танкер Grace 1 в нарушении санкций ЕС против Сирии. В рамках расследования дела полиция задержала капитана, старшего помощника танкера и еще двух членов экипажа. Спустя более чем месяц власти Гибралтара приняли решение освободить судно. По данным СМИ, это произошло через несколько часов после просьбы США задержать танкер. Замглавы Организации портов и судоходства Ирана Джалил Эслами сообщал, что после освобождения Grace 1 направится в Средиземное море под другим названием - Adrian Darya.