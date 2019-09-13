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РИА Новости

Травников заявил, что пока не устал работать губернатором

13:59 13.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАндрей Травников
Андрей Травников
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Андрей Травников. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признался, что пока не устал от своей должности.
Глава региона в пятницу участвовал в посадке саженцев сосны в рамках акции по восстановлению пострадавших от пожаров сибирских лесов вместе с председателем совета директоров S7 Group Владиславом Филевым.
Травников начал выкапывать лунки, а Филев опускал в них саженцы. На предложение журналистов поменяться обязанностями с Филевым, губернатор ответил, что пока не устал. Тогда им в шутку предложили поменяться должностями.
"Нет, пожалуй, в таком плане нет", - рассмеялся Филев.
"И в этом плане я еще пока не устал", - сказал в свою очередь Травников.
Игорь Артамонов
Вчера, 11:34РИА Новости
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Андрей ТравниковНовосибирская областьПолитика
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