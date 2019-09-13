Травников заявил, что пока не устал работать губернатором

НОВОСИБИРСК, 13 сен - РИА Новости. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников признался, что пока не устал от своей должности.

Глава региона в пятницу участвовал в посадке саженцев сосны в рамках акции по восстановлению пострадавших от пожаров сибирских лесов вместе с председателем совета директоров S7 Group Владиславом Филевым.

Травников начал выкапывать лунки, а Филев опускал в них саженцы. На предложение журналистов поменяться обязанностями с Филевым, губернатор ответил, что пока не устал. Тогда им в шутку предложили поменяться должностями.

"Нет, пожалуй, в таком плане нет", - рассмеялся Филев.