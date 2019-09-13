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РИА Новости

Дутерте заявил, что не позволит размещать ядерное оружие на Филиппинах

13:19 13.09.2019
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© AP Photo / Aaron FavilaФилиппинский президент Родриго Дутерте
Филиппинский президент Родриго Дутерте
© AP Photo / Aaron Favila
Филиппинский президент Родриго Дутерте. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Филиппинский президент Родриго Дутерте заявил, что никакой стране не будет позволено размещать ядерное оружие на Филиппинах для обеспечения безопасности островного государства, его слова передает газета Manila Bulletin.
Ранее Дутерте уже заявлял, что признает Договор о взаимной обороне с США 1951 года, но при этом не допустит установки американских ракет на территории страны. По его словам, размещение вооружений на филиппинской территории является нарушением конституции. Кроме того, он подчеркивал, что не допустит на территорию страны "иностранные войска, не только Америки".
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"Я не допущу размещения здесь ядерного оружия... Я никогда, никогда, никогда не позволю (этого - ред.) никакому иностранному государству… ни Америке, ни Британии – не важно, кому", - заявил филиппинский лидер.
Он заверил, что если подобное все-таки произойдет, то он отправится на место, где оружие будет установлено, и потребует от иностранцев "убрать его". Дутерте также заявил, что не договаривался о создании военных альянсов ввиду нынешнего паритета вооружений и ядерных потенциалов.
Если произойдет война, по его мнению, она станет общемировым явлением и "концом света". При этом Филиппины станут целью в таком конфликте, поскольку "американцы находятся здесь".
Глава Пентагона Марк Эспер на следующий день после прекращения действия ДРСМД заявил, что выступает за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии. Пентагон позднее распространил заявление, в котором говорилось, что США и Австралия заявили о необходимости начала "новой эры" в области контроля над вооружениями и призвали Россию и КНР сесть за стол переговоров, при этом не исключив возможности продления договора СНВ.
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