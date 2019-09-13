Делегация из Японии прибыла на Кунашир для переговоров по утилизации мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Теплоход "Этопирика" с группой японских экспертов в сфере утилизации отходов прибыл в южно-курильский морской порт, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.

"Теплоход с группой японских экспертов прибыл в южно-курильский морской порт. В настоящее время они проходят таможенные процедуры", - рассказал собеседник агентства.

Исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу ранее сообщал РИА Новости, что на консультационных встречах с российской стороной японские специалисты и бизнесмены обсудят вопрос утилизации отходов и создание соответствующей инфраструктуры на южных Курилах.

В конце августа группа чиновников из администрации Сахалинской области и бизнесменов Кунашира посетила в Японии мусоросжигательные и перерабатывающие объекты для реализации одного из направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах в сокращении там отходов.