Делегация из Японии прибыла на Кунашир для переговоров по утилизации мусора

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 13 сен – РИА Новости. Теплоход "Этопирика" с группой японских экспертов в сфере утилизации отходов прибыл в южно-курильский морской порт, сообщил РИА Новости мэр Южно-Курильского района Вячеслав Власенко.
"Теплоход с группой японских экспертов прибыл в южно-курильский морской порт. В настоящее время они проходят таможенные процедуры", - рассказал собеседник агентства.
Исполняющий обязанности главы генерального консульства Японии на Сахалине Ясухико Симидзу ранее сообщал РИА Новости, что на консультационных встречах с российской стороной японские специалисты и бизнесмены обсудят вопрос утилизации отходов и создание соответствующей инфраструктуры на южных Курилах.
В конце августа группа чиновников из администрации Сахалинской области и бизнесменов Кунашира посетила в Японии мусоросжигательные и перерабатывающие объекты для реализации одного из направлений двустороннего сотрудничества на южных Курилах в сокращении там отходов.
В декабре 2016 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Японию была достигнута договоренность обсудить возможность совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах. В феврале 2017 года при МИД Японии был создан совет по совместной экономической деятельности. В 2017 и 2018 годах состоялись поездки представителей правительственных и бизнес-кругов Японии на Курилы, чтобы на месте изучить конкретные перспективы проектов. Согласно договоренности, эта деятельность не должна нарушать юридические позиции обеих стран. Осуществление совместных проектов рассматривается по таким направлениям, как марикультура, тепличное хозяйство, туризм, ветроэнергетика и переработка мусора.