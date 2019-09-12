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РИА Новости

У Гутерреша нет понимания перспектив встречи Трампа и Роухани на ГА ООН

20:59 12.09.2019
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© РИА Новости / Григорий СысоевГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш . Архивное фото
ООН, 12 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет четкого понимания относительно перспектив встречи президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Касательно возможности встречи президента США и президента Ирана, у меня нет четкого понимания на этот счет", - сказал Гутерреш журналистам.
"Мы всегда подчеркивали, что абсолютно необходимо избегать какой-либо эскалации ситуации в Персидском заливе, и что мир не может существовать в условиях масштабного противостояния там", - добавил он.
Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что Белый дом начал подготовку к возможным переговорам между президентами Трампом и Роухани на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Агентство отмечает, что пока неясно, согласится ли Тегеран на встречу, если санкции США против Ирана сохранятся.
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Антониу ГутеррешХасан РоуханиДональд ТрампГенеральная Ассамблея ООНООНИранСШАВ мире
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