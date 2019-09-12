У Гутерреша нет понимания перспектив встречи Трампа и Роухани на ГА ООН

ООН, 12 сен – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что у него нет четкого понимания относительно перспектив встречи президентов США и Ирана Дональда Трампа и Хасана Роухани на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

"Касательно возможности встречи президента США и президента Ирана, у меня нет четкого понимания на этот счет", - сказал Гутерреш журналистам.

"Мы всегда подчеркивали, что абсолютно необходимо избегать какой-либо эскалации ситуации в Персидском заливе, и что мир не может существовать в условиях масштабного противостояния там", - добавил он.