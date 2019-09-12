Курский облизбирком зарегистрировал Старовойта губернатором региона

В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов от пришедших на избирательные участки граждан. Явка составила 41,56%. Во вторник на заседании облизбиркома были официально утверждены результаты прошедших выборов, они признаны состоявшимися и действительными.