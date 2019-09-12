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РИА Новости
Единый день голосования

Курский облизбирком зарегистрировал Старовойта губернатором региона

20:23 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРоман Старовойт
Роман Старовойт
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Роман Старовойт. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 12 сен – РИА Новости. Избирательная комиссия Курской области зарегистрировала губернатором региона победившего на выборах действующего врио Романа Старовойта, сообщает в четверг облизбирком.
В воскресенье жители Курской области выбирали губернатора. По итогам обработки 100% протоколов победил врио главы региона Роман Старовойт, набравший 81,07% голосов от пришедших на избирательные участки граждан. Явка составила 41,56%. Во вторник на заседании облизбиркома были официально утверждены результаты прошедших выборов, они признаны состоявшимися и действительными.
"Двенадцатого сентября 2019 года на заседании избирательной комиссии Курской области принято решение зарегистрировать избранным на должность губернатора Курской области Романа Владимировича Старовойта и вручить ему удостоверение об избрании", - говорится в сообщении.
Инаугурация Старовойта состоится 16 сентября.
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Единый день голосованияРоман СтаровойтКурская областьПолитика
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