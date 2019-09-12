Раду хотят превратить в филиал офиса Зеленского, заявил Бойко

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Лидер партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко считает, что украинский парламент хотят превратить в филиал офиса президента Украины Владимира Зеленского.

"Создается впечатление, что есть стремление сделать Верховную раду филиалом офиса президента. Сделать так, чтобы парламент был просто транзитным сервером между офисом президента и кабмином. Скоро народные депутаты не будут иметь возможности не то что законопроекты подавать, а вообще на другую кнопку нажимать", – сказал Бойко в эфире телеканала NewsOne в четверг.

По его словам, из этого "ничего хорошего не получится". "Депутаты, представляющие разные слои населения, разных людей, должны иметь возможность отстаивать интересы своего избирателя, а не только голосовать за законопроекты, которые им спустят грантоеды. Это очень плохая практика и путь в никуда", – отметил Бойко.

Также он раскритиковал повестку дня парламента. "Повестка дня наполнена законодательным спамом. Там нет законопроектов о снижении тарифов, о реализации минских договоренностей, о госрегулировании цен на товары первой необходимости, о поддержке социально незащищенных слоев населения. Идут зрелища, а хлеба нет. У нас была договоренность со спикером Верховной рады, что наши законопроекты будут попадать в повестку дня. И на следующей неделе они должны там быть, ведь они действительно нужны нашим избирателям", – добавил Бойко.