Первый замглавы МИД встретился с новым послом Ирландии

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов обсудил с новым послом Ирландии в Москве Брайаном МакЭлдаффом состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-ирландских отношений. Была подтверждена приверженность сторон дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.