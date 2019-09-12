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РИА Новости

Первый замглавы МИД встретился с новым послом Ирландии

18:08 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПервый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов обсудил с новым послом Ирландии в Москве Брайаном МакЭлдаффом состояние и перспективы двусторонних отношений, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.
Посол вручил копии своих верительных грамот.
"В ходе беседы обсуждалось текущее состояние и перспективы российско-ирландских отношений. Была подтверждена приверженность сторон дальнейшему укреплению двустороннего сотрудничества, в том числе в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении на сайте дипведомства.
Заместитель министра иностранных дел РФ Игорь Моргулов
20 августа, 18:23РИА Новости
Замглавы МИД встретился с послом Южной Кореи
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Владимир ТитовМИД РФИрландияРоссияПолитика
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