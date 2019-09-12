Китай запустил три новых спутника

Спутник для изучения ресурсов Земли будет предоставлять данные для управления природными ресурсами, экологического мониторинга, ликвидации последствий стихийных бедствий, городского строительства и транспорта.

Один из двух малых спутников, запущенных на одной и той же ракете, принадлежит Пекинскому педагогическому университету, а другой принадлежит базирующейся в Шанхае частной компании, занимающейся космическими технологиями.