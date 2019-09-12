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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Китай запустил три новых спутника

18:06 12.09.2019
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© AFP 2019 / Stringer Старт ракеты-носителя
Старт ракеты-носителя
© AFP 2019 / Stringer
МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Китай в четверг вывел три спутника на запланированные орбиты с космодрома Тайюань в провинции Шаньси.
Спутник для изучения ресурсов Земли будет предоставлять данные для управления природными ресурсами, экологического мониторинга, ликвидации последствий стихийных бедствий, городского строительства и транспорта.
Один из двух малых спутников, запущенных на одной и той же ракете, принадлежит Пекинскому педагогическому университету, а другой принадлежит базирующейся в Шанхае частной компании, занимающейся космическими технологиями.
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Россия-Китай: ГлавноеКитай
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