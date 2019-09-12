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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Huawei выпустила Белую книгу по развитию 5G

18:01 12.09.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЛоготип компании Huawei
Логотип компании Huawei
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Компания Huawei выпустила Белую книгу, посвящённую технологиям сетей связи пятого поколения 5G. В документе корпорация призывает предприятия и контролирующие органы активно продвигать стандартное взаимодействие в сфере связи нового поколения.
Белая книга подробно описывает разработку 5G с четырех сторон: внедрение инноваций, стандарты, спектр применения и промышленная экология.
К 2035 году 5G будет генерировать около 12 триллионов долларов в общем объеме производства в мире, прогнозируют авторы Белой книги.
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