Huawei выпустила Белую книгу по развитию 5G

МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Компания Huawei выпустила Белую книгу, посвящённую технологиям сетей связи пятого поколения 5G. В документе корпорация призывает предприятия и контролирующие органы активно продвигать стандартное взаимодействие в сфере связи нового поколения.
Белая книга подробно описывает разработку 5G с четырех сторон: внедрение инноваций, стандарты, спектр применения и промышленная экология.
К 2035 году 5G будет генерировать около 12 триллионов долларов в общем объеме производства в мире, прогнозируют авторы Белой книги.