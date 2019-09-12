Huawei выпустила Белую книгу по развитию 5G

Белая книга подробно описывает разработку 5G с четырех сторон: внедрение инноваций, стандарты, спектр применения и промышленная экология.

К 2035 году 5G будет генерировать около 12 триллионов долларов в общем объеме производства в мире, прогнозируют авторы Белой книги.