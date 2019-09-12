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РИА Новости

Бастрыкин поручил разобраться в деле томского подростка, защищавшего щенка

18:01 12.09.2019
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© Фото : СК РФПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
© Фото : СК РФ
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка из Томска, который ударил по машине, наехавшей на его щенка, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Александр Бастрыкин поручил подчиненным тщательно разобраться в сложившейся ситуации, установить все обстоятельства произошедшего и проверить доводы владельца транспортного средства о значительности причиненного ему ущерба на сумму 14 тысяч рублей. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства", - говорится в сообщении.
Ранее в пятницу местное информационное агентство ТВ2 сообщило, что в Томске на 16-летнего подростка завели уголовное дело из-за того, что он 5 июня ударил по капоту машину, переехавшую его гуляющего без поводка щенка. Подросток рассказал изданию, что был в гараже, услышал визг, выбежал и увидел, что внедорожник наехал прямо на собаку. По его словам, в отчаянии он ударил по капоту, требуя от водителя съехать с умирающего щенка.
Через некоторое время выяснилось, что водитель подал на него в суд, оценив материальный ущерб в 14 тысяч рублей. Дознаватели завершили расследование уголовного дела по статье УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба". Дело, наказание по которому предусматривает до двух лет лишения свободы с утвержденным прокурором обвинительным актом, было направлено в суд.
Уголовное дело
11 сентября, 19:39РИА Новости
СК попросил вернуть из суда дело томского подростка, защищавшего щенка
В минувшую среду СК РФ сообщил, что руководство следственного управления по Томской области инициировало перед прокурором Томской области вопрос о возвращении уголовного дела из суда для дополнительного расследования и его передачи в следственные органы СК России. Следователи планируют установить все обстоятельства произошедшего, в том числе проверить значительность причиненного ущерба. Мировой суд Ленинского района Томска в четверг вернул дело прокурору для дополнительного расследования.
Ранее уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Томской области с просьбой прекратить уголовное преследование подростка.
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
11 сентября, 18:31РИА Новости
Кузнецова призвала прекратить дело томского подростка, защищавшего щенка
108014103
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Следственный комитет РФАлександр БастрыкинТомскРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Надо еще с этим водилой разобраться. Может он умышленно наехал на собаку.
12 сентября, 19:09
vvasilev.chaik
1300010
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