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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Эксперт: газопровод через Монголию в КНР должен заменить "Силу Сибири-2"

17:59 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкСварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода "Сила Сибири"
Сварка шва на церемонии соединения первого звена магистрального газопровода Сила Сибири
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 12 сен - Проект "Россия-Китай: главное". Газпровод из России через Монголию в КНР должен стать хорошей альтернативой западному маршруту поставок через Алтай "Сила Сибири-2", об этом "Спутнику" сообщил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.
Президент России Владимир Путин 9 сентября на встрече с главой "Газпрома" Алексеем Миллером попросил компанию рассмотреть возможность поставок газа с Ямала в Китай через Монголию. Министр энергетики РФ Александр Новак 11сентября сообщил, что Россия и Монголия в ближайшее время создадут рабочую группу, которая проанализирует перспективы создания газопровода через Монголию в Китай.
По словам Правосудова, планировалось, что западный маршрут "Силы Сибири" соединит месторождения Западной Сибири с Китаем через небольшой участок границы между Россией и Китаем через плато Укок. Однако данные планы подверглись сильной критике из-за того, что маршрут должен проходить по территории, входящей в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
По мнению Правосудова, газпровод через Монголию выгоден КНР, так как позволит газифицировать восточные провинции. "На западе Китаю газ не нужен, он потом все равно качается через весь Китай в район Пекина и дальше в восточные провинции. Через Монголию газ сразу можно доставить в Пекин", - сообщил эксперт.

"В Китае растет потребление газа, нужны новые поставщики и особых альтернативных вариантов не наблюдается. Поэтому есть надежда, что это контракт будет достаточно быстро подписан", - считает эксперт.

"Газпром" и китайская CNPC в мае 2014 года подписали договор о поставках российского газа в Китай по так называемому восточному маршруту. Договор заключен на 30 лет и предполагает ежегодную поставку 38 миллиардов кубометров российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки должны начаться с 1 декабря 2019 года.
В 2015 году компании подписали еще одно соглашение о поставках газа в Китай - по западному маршруту, предусматривающему создание новой трубопроводной системы в уже существующем транспортном коридоре от Западной Сибири до Новосибирска с последующим продолжением до российско-китайской границы.
Сварка стыка газопровода Сила Сибири
6 сентября, 13:50РИА Новости
Козак: газопровод "Сила Сибири" полгода будет работать в режиме наладки
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