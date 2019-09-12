Силуанов предложил способ спасения европейских банков от "лишних" денег

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Первый вице-премьер - министр финансов России Антон Силуанов предложил способ спасения европейских банков в условиях низких, а то и отрицательных ставок по кредитам и вкладам в ЕС.

Глава ВТБ Андрей Костин заявил, выступая на Мосфинфоруме, что все должно быть в меру - в том числе и шаги ЦБ по сдерживанию инфляции, поскольку слишком низкая инфляция, и тем более дефляция могут быть даже более опасны для роста экономики.

"Сегодня банки в Европе умирают буквально, мне кажется, именно из-за того, что там нулевые ставки. И это фактически огромная проблема для ускорения роста", - сказал Костин.

"Нам пускай дают кредиты", - предложил Силуанов с улыбкой.

"Да. Хорошая идея", - посмеялся глава ВТБ.