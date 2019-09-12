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РИА Новости

Комитет конгресса принял резолюцию по возможной процедуре импичмента Трампа

17:41 12.09.2019
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© AP Photo / Cliff OwenВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне
© AP Photo / Cliff Owen
Вид на Капитолий в Вашингтоне . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 12 сен – РИА Новости. Юридический комитет палаты представителей конгресса США проголосовал за принятие резолюции, оговаривающей правила ведения слушаний, в том числе допроса свидетелей, для возможной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
По итогам продолжавшихся около двух часов дебатов, члены комитета проголосовали ровно по партийной линии: 24 демократа высказались за, 17 республиканцев - против. Резолюция носит технический характер, поскольку оговаривает лишь формальную сторону слушаний по вопросу импичмента. Для фактического начала этого процесса, если он произойдет, будет необходимо выдвижение официальных претензий к действующему президенту и одобрение палаты представителей.
"Утверждение дополнительных процедур - следующий шаг в этом процессе, они помогут обеспечить, чтобы слушания по процедуре импичмента были информативны для конгресса и общественности, но в то же время давали президенту возможность ответить на выдвинутые против него свидетельства", - прокомментировал резолюцию глава юридического комитета Джаролд Надлер. Принятая резолюция оговаривает, что часть полученной в результате допроса свидетелей информации может оставаться закрытой, а юристы президента получать возможность ответить на возникающие в ходе допроса свидетелей вопросы.
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Авторы резолюции отмечают, что принятые правила схожи с теми, которые были установлены в ходе процедуры импичмента президентов Ричарда Никсона и Билла Клинтона.
Вопрос о возможности импичмента как такового и формального начала этого процесса пока остается открытым: как отмечает канал PBS, даже если контролируемая демократами палата представителей выступит с рекомендацией импичмента, республиканский сенат вряд ли поддержит идею признать президента виновным и уберет его с поста. Между тем, Надлер и другие демократы в юридическом комитете палаты представителей заявили на слушаниях в четверг, что ведут "расследование". "Это расследование по импичменту, и неважно, как бы хотели еще это назвать", - заявил Надлер, существенно возмутив тем самым своих коллег-республиканцев.
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Дональд ТрампКонгресс СШАВашингтон (город)СШАВ мире
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