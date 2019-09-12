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РИА Новости

Военно-космические планы США наносят ущерб безопасности, заявили в МИД

17:31 12.09.2019
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Реализация военно-космических планов США наносит непоправимый ущерб системе безопасности космической деятельности и чревата гонкой вооружений, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Реализация военно-космических планов США наносит непоправимый урон действующей системе безопасности космической деятельности. Все предыдущие попытки Вашингтона обеспечить себе превосходство в военной сфере неизменно заканчивались ростом напряженности и очередными витками гонки вооружений", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
Она заявила, что российская сторона разочарована "позицией стран Евросоюза, которые, вопреки своим национальным интересам, просто даже не осмеливаются возразить США, которые упорно подрывают международную безопасность, в том числе своими планами вывода ударных оружейных комплексов в космическое пространство".
"Мы вновь призываем Вашингтон проявить благоразумие, отказаться от безответственных авантюр, которые имели бы крайне негативные последствия для всего мирового сообщества и, в общем, для самих США. Очевидно, что появление оружия в космосе идет вразрез с практикой международного сотрудничества по исследованию, использованию космического пространства в мирных целях", - сказала официальный представитель российского МИД.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Вчера, 16:54РИА Новости
В МИД прокомментировали заявление США о "российской угрозе" в космосе
Ранее издание Defense One сообщило, что министерство обороны США отложило проект по запуску в космос пучкового оружия на нейтральных частицах для борьбы с ракетами противника. Пучковое оружие - космическое оружие, основанное на формировании пучка частиц и использовании запасенной в них энергии.
В марте представители министерства обороны и вооруженных сил США объявили о своем намерении испытать пучковое оружие в космосе в 2023 году и запросили, чтобы 34 миллиона долларов на его разработку были включены в бюджет 2020 года. Однако демократам конгресса эта идея не понравилась, отмечало издание. В результате в мае комитет по ассигнованиям в палате представителей исключил финансирование пучкового оружия из своей версии законопроекта.
При этом сообщалось, что Пентагон все еще проводит исследования по использованию лазеров и микроволновой энергии с целью в конечном итоге разместить их на боевых самолетах и на спутниках, а также в наземных подразделениях.
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