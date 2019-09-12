Депутат Рады призвал исключать "кнопкодавов" из фракций

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что "кнопкодавов" нужно исключать из фракций.
"Конституцию нарушают люди, нагло, на глазах всех. Я считаю, что они должны были исключить этих своих кнопкодавов из фракций. И тогда б это было честно и правильно", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne в четверг.
Ранее представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает законопроекты об ответственности депутатов за прогулы и неперсональное голосование.
В сентябре 2015 года занимавший тогда пост президента Украины Петр Порошенко попросил главу Верховной рады Владимира Гройсмана создать рабочую группу, которая изучит возможность внедрения в парламент системы подсчета голосов, работающей методом идентификации отпечатков пальцев. Ранее депутат Верховной рады VIII созыва от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко заявлял, что так называемое "кнопкодавство" в Раде, когда депутаты голосуют за своих коллег нажатием их кнопки в сессионном зале, является одним из самых главных проявлений политической коррупции и кризиса парламентаризма на Украине. Сенсорная кнопка так и не была установлена.