Депутат Рады призвал исключать "кнопкодавов" из фракций

МОСКВА, 12 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович считает, что "кнопкодавов" нужно исключать из фракций.

"Конституцию нарушают люди, нагло, на глазах всех. Я считаю, что они должны были исключить этих своих кнопкодавов из фракций. И тогда б это было честно и правильно", - сказал Рабинович в эфире телеканала NewsOne в четверг.

Ранее представитель главы государства в Верховной раде Руслан Стефанчук сообщил, что офис президента Украины Владимира Зеленского разрабатывает законопроекты об ответственности депутатов за прогулы и неперсональное голосование.