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РИА Новости

В МИД допустили встречу Лаврова с японским коллегой на Генассамблее ООН

16:58 12.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москва не исключает встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги "на полях" Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мотэги ранее заявил, что надеется провести переговоры с Лавровым как можно скорее.
"Мы этого не исключаем", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, сменив и главу МИД страны. Министр Мотэги к 63 годам накопил весьма пеструю биографию от сотрудника корпорации Marubeni, журналиста газеты "Иомиури" до министра экономики, торговли и промышленности страны, избирался в нижнюю палату представителей японского парламента с 1993 года.
Министр экономики Японии Тосимицу Мотэги
11 сентября, 15:32РИА Новости
Новый глава МИД Японии выразил надежду на скорейшие переговоры с Лавровым
202010
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Тосимицу МотэгиМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФООНЯпонияРоссияВ мире
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