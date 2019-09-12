В МИД допустили встречу Лаврова с японским коллегой на Генассамблее ООН

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москва не исключает встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги "на полях" Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Мотэги ранее заявил, что надеется провести переговоры с Лавровым как можно скорее.

"Мы этого не исключаем", - сказала Захарова на брифинге.