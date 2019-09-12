В МИД допустили встречу Лаврова с японским коллегой на Генассамблее ООН

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москва не исключает встречи министра иностранных дел России Сергея Лаврова с новым главой МИД Японии Тосимицу Мотэги "на полях" Генассамблеи ООН в сентябре в Нью-Йорке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мотэги ранее заявил, что надеется провести переговоры с Лавровым как можно скорее.
"Мы этого не исключаем", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее премьер-министр Японии Синдзо Абэ провел перестановки в правительстве, сменив и главу МИД страны. Министр Мотэги к 63 годам накопил весьма пеструю биографию от сотрудника корпорации Marubeni, журналиста газеты "Иомиури" до министра экономики, торговли и промышленности страны, избирался в нижнюю палату представителей японского парламента с 1993 года.