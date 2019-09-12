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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" хочет модернизировать до 2,6 ГВт по программе модернизации ТЭС

15:19 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛЭП. Архивное фото
ЛЭП. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" намерен модернизировать до 2,6 ГВт мощностей по программе модернизации ТЭС на 11 станциях с инвестициями в 107,6 миллиарда рублей, следует из материалов "Т Плюс" к новой стратегии развития компании до 2032 года.

"Наиболее значимыми станут вложения в модернизацию генерирующих объектов по программе "ДПМ-штрих". На обновление оборудования на 11 станциях общей мощностью до 2,6 ГВт может быть направлено до 107,6 миллиарда рублей", - говорится в сообщении "Т Плюс".

Глава компании Андрей Вагнер также сообщил журналистам, что "Т Плюс" заинтересована в установке газовых блоков.
На текущий момент в программу модернизации ТЭС вошли четыре проекта. Речь идёт о двух проектах Пермской ТЭЦ-9, первая с вводом 65 МВт в апреле 2022 года, капзатраты составят 2,6 миллиарда рублей. Второй проект по той станции предполагает ввод 124,9 МВт в октябре 2022 году и капзатраты на уровне 4,9 миллиарда рублей. Также в программу вошёл проект Ижевской ТЭЦ-2 с вводом 124,9 МВт в октябре 2023 года и капзатратами в объеме 4,9 миллиарда рублей. Последний проект из отобранных предполагает ввод 124,9 МВт на Самарской ТЭЦ-2 в октябре 2025 года, инвестиции составят 5,2 миллиарда рублей.
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В РФ в 2019 году стартовала программа модернизации ТЭС стоимостью 1,9 триллиона рублей. Для проектов, попавших в нее, гарантируется окупаемость инвестиций за счет повышенных платежей потребителей. По общему конкурентному отбору проходят 85% от годового объема, 15% формирует правкомиссия по вопросам развития электроэнергетики. Среди ключевых требований программы - локализация производства в РФ необходимого энергетического оборудования. Первые отборы проектов модернизации прошли этой весной сразу на три года - 2022-2024, было отобрано 45 объектов общей установленной мощностью 10,4 ГВт.
В этом году проходит отбор проектов на 2025 год. Доходность по ним пока не определена, Минэнерго РФ предлагает сохранить ее на уровне 14%.
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