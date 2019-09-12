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РИА Новости
Теплоснабжение

"Т Плюс" оценил объем инвестиций до 2032 года на уровне 325,6 млрд рублей

15:08 12.09.2019 (обновлено: 15:09 12.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДесятирублевые монеты
Десятирублевые монеты
© РИА Новости / Илья Питалев
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 сен - РИА Новости. "Т Плюс" оценивает общий объем инвестиций компании до 2032 года на уровне 325,6 миллиарда рублей, сообщил журналистам представитель компании на пресс-конференции, посвящённой новой стратегии развития компании.

"Общий объем инвестиционной программы с учётом мероприятий, заложенных в стратегии развития компании до 2032 года включительно составляет 325,6 миллиарда рублей", - сообщил представитель "Т Плюс".

Из них порядка 100 миллиардов рублей будет сформировано за счет тарифной составляющей. Плюс общий объем дополнительных инвестиций может составить до 225,6 миллиарда рублей.
Группа "Т Плюс" работает в 16 регионах РФ, в состав компании входят 62 электростанции, среди которых 54 ТЭЦ, три ГРЭС, две ГЭС и три СЭС. Суммарная электрическая мощность электростанций - 15,5 ГВт, тепловая - 55 тысяч Гкал.ч. "Т Плюс" занимает около 8% на рынке теплоснабжения РФ.
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ТеплоснабжениеТ ПлюсРоссияЭкономика
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