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РИА Новости

Европарламент готов к новой отсрочке по Brexit

15:05 12.09.2019
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗдание Дворца Европы в Страсбурге
Здание Дворца Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Здание Дворца Европы в Страсбурге. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 12 сен - РИА Новости, Мария Князева. Европарламент не против новой отсрочки по Brexit, если она будет предоставлена, к примеру, во избежание "жесткого" выхода страны из союза, сказал глава ЕП Давид Сассоли на пресс-конференции.
"По вопросу об отсрочке … мы открыты к возможной отсрочке, если это что-то, что делается по причине, (к примеру - ред.) во избежание Brexit без сделки", - сказал он.
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По словам Сассоли, такое мнение содержится в резолюции Европарламента, которая будет предложена на голосование пленарной сессии на следующей неделе. Эту резолюцию предлагают ряд политических партий, включая три крупнейшие группы парламента EPP, S&D и Renew Europe, с участием GUE/NGL и партит "Зеленых". То есть речь идет о предложении пяти партий ЕП из семи существующих.
На счету Европейской народной партии (EPP) 182 кресла в ЕП, "Прогрессивного альянса социалистов и демократов" (S&D) - 154 мандата, у "Обновим Европу" (Renew Europe) – 108, у GUE/NGL - 41, у "Зеленых" - 74 мандата. Всего в Европарламенте 751 депутат.
Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, но парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. В этом случае Лондон будет обязан просить о продлении сроков Brexit.
При этом окончательное решение о предоставлении Великобритании отсрочки даты Brexit принимает совет глав государств, остающихся в Евросоюзе. Один раз такая отсрочка уже была дана - с 29 марта нынешнего года до 31 октября.
В случае выхода Великобритании из ЕС без соглашения в стране вырастет стоимость электроэнергии и топлива, начнется дефицит лекарств и продовольствия, нарушится транспортное сообщение с континентом, возможны протесты, говорится в опубликованных ранее правительственных самой страны документах.
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Давид СассолиЕвропейский парламентЕвросоюзВеликобританияВ мире
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