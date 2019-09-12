Депутат Плетнева пожаловалась, что не может записаться к Кудрину

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева, выступая в четверг на пленарном заседании Госдумы, пожаловалась коллегам, что уже четыре дня не может записаться на прием к главе Счетной палаты Алексею Кудрину.
Плетнева выступала с докладом по своему законопроекту, которым предлагается освободить от уплаты налога на имущество физических лиц родителей в семьях, отнесенных законодательством соответствующего региона к многодетным и нуждающимся в дополнительной соцподдержке.
"Я уже четыре дня записываюсь на прием к Кудрину. Четыре дня! Звонила туда раз двадцать, чтобы приняли меня. Ответа нет, он очень занят", - рассказала депутат.