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РИА Новости

Депутат Плетнева пожаловалась, что не может записаться к Кудрину

15:04 12.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от КПРФ Тамара Плетнева, выступая в четверг на пленарном заседании Госдумы, пожаловалась коллегам, что уже четыре дня не может записаться на прием к главе Счетной палаты Алексею Кудрину.
Плетнева выступала с докладом по своему законопроекту, которым предлагается освободить от уплаты налога на имущество физических лиц родителей в семьях, отнесенных законодательством соответствующего региона к многодетным и нуждающимся в дополнительной соцподдержке.
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"Я уже четыре дня записываюсь на прием к Кудрину. Четыре дня! Звонила туда раз двадцать, чтобы приняли меня. Ответа нет, он очень занят", - рассказала депутат.
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Алексей КудринКПРФГосдума РФТамара ПлетневаРоссияПолитика
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