В Приамурье в зоне ЧС сняли запрет на розничную продажу алкоголя

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен - РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкоголя, действовавший в границах зон ЧС в Приамурье из-за паводка, снят, сообщает правительство региона.
Запрет на розничную продажу алкоголя в торговых сетях в границах зоны ЧС был установлен постановлением правительства Приамурья 30 июля. УМВД по региону сообщало о нескольких выявленных фактах нарушения "сухого закона".
"Сегодня на очередном заседании КЧС, которое провёл губернатор Василий Орлов, было принято решение его (запрет на розничную продажу алкоголя) снять", - говорится в сообщении.