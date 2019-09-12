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РИА Новости

В Приамурье в зоне ЧС сняли запрет на розничную продажу алкоголя

14:30 12.09.2019
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© РИА Новости / Дмитрий Тупиков / Перейти в фотобанкТерритория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области
© РИА Новости / Дмитрий Тупиков
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Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен - РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкоголя, действовавший в границах зон ЧС в Приамурье из-за паводка, снят, сообщает правительство региона.
Запрет на розничную продажу алкоголя в торговых сетях в границах зоны ЧС был установлен постановлением правительства Приамурья 30 июля. УМВД по региону сообщало о нескольких выявленных фактах нарушения "сухого закона".
"Сегодня на очередном заседании КЧС, которое провёл губернатор Василий Орлов, было принято решение его (запрет на розничную продажу алкоголя) снять", - говорится в сообщении.
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