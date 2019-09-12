В Приамурье в зоне ЧС сняли запрет на розничную продажу алкоголя

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области. Архивное фото

Территория, затопленная в результате разлива реки Селемджа, в Мазановском районе районе Амурской области

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 сен - РИА Новости. Запрет на розничную продажу алкоголя, действовавший в границах зон ЧС в Приамурье из-за паводка, снят, сообщает правительство региона.

Запрет на розничную продажу алкоголя в торговых сетях в границах зоны ЧС был установлен постановлением правительства Приамурья 30 июля. УМВД по региону сообщало о нескольких выявленных фактах нарушения "сухого закона".