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РИА Новости

Экспертная панель о реализации программы "Здоровье работающих женщин"

11:36 12.09.2019
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18 сентября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится экспертная панель о реализации программы "Здоровье работающих женщин".
Участники:
- представитель руководства Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- директор Департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ;
- академик РАМН, член Совета Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО;
- академик РАН, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла АДАМЯН;
- академик РАН, директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Геннадий СУХИХ;
- директор ФГБУ "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Анна МАЛЫШКИНА;
- руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель УЛУМБЕКОВА;
- председатель Комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей, исполнительный вице-президент РСПП Виктор ЧЕРЕПОВ;
- директор по выводу и доступу препаратов на рынок компании Abbott Кирилл ДАНИШЕВСКИЙ.

Модератор – главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ.

Поддержание здоровья женщин на всех этапах жизни является государственным демографическим приоритетом России.
Какие возможности предоставляет современная медицина для улучшения здоровья женщин? Сколько детей может дополнительно рождаться за счет применения передовых технологий? Готов ли российский бизнес содействовать внедрению программ, направленных на сохранение здоровья работающих женщин? Как могут быть реализованы проекты по поддержанию здоровья работающих женщин на уровне регионов?

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