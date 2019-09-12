Экспертная панель о реализации программы "Здоровье работающих женщин"

Участники:
- представитель руководства Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- директор Департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ;
- академик РАМН, член Совета Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО;
- академик РАН, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла АДАМЯН;
- академик РАН, директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Геннадий СУХИХ;
- директор ФГБУ "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Анна МАЛЫШКИНА;
- руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель УЛУМБЕКОВА;
- председатель Комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей, исполнительный вице-президент РСПП Виктор ЧЕРЕПОВ;
- директор по выводу и доступу препаратов на рынок компании Abbott Кирилл ДАНИШЕВСКИЙ.
Модератор – главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ.
Поддержание здоровья женщин на всех этапах жизни является государственным демографическим приоритетом России.
Какие возможности предоставляет современная медицина для улучшения здоровья женщин? Сколько детей может дополнительно рождаться за счет применения передовых технологий? Готов ли российский бизнес содействовать внедрению программ, направленных на сохранение здоровья работающих женщин? Как могут быть реализованы проекты по поддержанию здоровья работающих женщин на уровне регионов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
- представитель руководства Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- директор Департамента проектной деятельности Министерства здравоохранения Российской Федерации Давид МЕЛИК-ГУСЕЙНОВ;
- академик РАМН, член Совета Общероссийской общественной организации "Лига здоровья нации", член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по охране здоровья Николай ГЕРАСИМЕНКО;
- академик РАН, главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения Российской Федерации Лейла АДАМЯН;
- академик РАН, директор ФГБУ "НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии им. В.И. Кулакова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Геннадий СУХИХ;
- директор ФГБУ "Ивановский научно-исследовательский институт материнства и детства им. В.Н. Городкова" Министерства здравоохранения Российской Федерации Анна МАЛЫШКИНА;
- руководитель Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель УЛУМБЕКОВА;
- председатель Комиссии по индустрии здоровья Российского союза промышленников и предпринимателей, исполнительный вице-президент РСПП Виктор ЧЕРЕПОВ;
- директор по выводу и доступу препаратов на рынок компании Abbott Кирилл ДАНИШЕВСКИЙ.
Модератор – главный редактор телеканала "Доктор" Эвелина ЗАКАМСКАЯ.
Поддержание здоровья женщин на всех этапах жизни является государственным демографическим приоритетом России.
Какие возможности предоставляет современная медицина для улучшения здоровья женщин? Сколько детей может дополнительно рождаться за счет применения передовых технологий? Готов ли российский бизнес содействовать внедрению программ, направленных на сохранение здоровья работающих женщин? Как могут быть реализованы проекты по поддержанию здоровья работающих женщин на уровне регионов?
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/