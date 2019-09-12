ЕР даст старт выборной кампании 2021 года на партийном съезде

"Единая Россия" традиционно проводит съезды в конце календарного года. Ранее замсекретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов рассказал, что очередной съезд партии может пройти во второй половине октября этого года.

"Мы планируем естественно проводить съезд, и в этом году съезд будет исключительно электоральным. Съезд политический, электоральный, посвященный как оценке результатов выборов, так и подготовке к нашей главной кампании, которая партии предстоит в 2021 году по выборам депутатов Государственной Думы. В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, ну и, соответственно, практически дадим старт кампании 2021 года", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.