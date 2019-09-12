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РИА Новости

ЕР даст старт выборной кампании 2021 года на партийном съезде

11:06 12.09.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. "Единая Россия" даст старт выборной кампании 2021 года на партийном съезде, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Единая Россия" традиционно проводит съезды в конце календарного года. Ранее замсекретаря генсовета ЕР Виктор Селиверстов рассказал, что очередной съезд партии может пройти во второй половине октября этого года.
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"Мы планируем естественно проводить съезд, и в этом году съезд будет исключительно электоральным. Съезд политический, электоральный, посвященный как оценке результатов выборов, так и подготовке к нашей главной кампании, которая партии предстоит в 2021 году по выборам депутатов Государственной Думы. В ходе съезда мы дадим оценку прошедшей кампании, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую, ну и, соответственно, практически дадим старт кампании 2021 года", - сказал Турчак на заседании президиума генсовета ЕР.
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Единая РоссияАндрей ТурчакПолитика
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